Targhino monopattini a Foggia | 12 sanzioni nel primo week-end c' è chi ha rispettato le regole
A Foggia, dall'ultimo weekend, è entrata in vigore la nuova normativa che impone l'uso del 'targhino' identificativo sui monopattini elettrici. Dal 16 maggio, sono state emesse dodici sanzioni a chi ha utilizzato i dispositivi senza il dispositivo obbligatorio. Nel primo fine settimana di applicazione, alcuni utenti hanno rispettato le regole, mentre altri sono stati multati per la mancata conformità alla normativa. La misura mira a regolamentare la circolazione dei monopattini in città.
Da ieri, domenica 16 maggio a Foggia, i monopattini elettrici devono circolare con il 'targhino" identificativo diventato obbligatorio con la nuova normativa. Ma il primo fine settimana dall'entrata in vigore della regola ha già mostrato un quadro a due velocità: da un lato chi si è adeguato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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