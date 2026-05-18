Taranto 15enne travolto sulle strisce | fuggono i due con il mezzo

A Taranto, un ragazzo di 15 anni è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali. Dopo l’incidente, i due occupanti di un ciclomotore si sono allontanati facendo perdere le loro tracce, lasciando il giovane a terra. I fuggitivi sono riusciti a rialzarsi e a ripartire immediatamente con il mezzo, senza prestare soccorso. Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare i due individui e di ricostruire la dinamica della vicenda.

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? Punti chiave Chi sono i due occupanti del ciclomotore che sono scappati?. Come sono riusciti i fuggitivi a rialzarsi e allontanarsi subito?. Quali immagini delle telecamere aiuteranno i Carabinieri a identificarli?. Perché i conducenti hanno scelto di non prestare soccorso al ragazzo?.? In Breve Incidente avvenuto domenica 17 maggio 2026 tra viale Virgilio e via Duca degli Abruzzi.. Due occupanti del ciclomotore sono fuggiti dopo l'impatto senza prestare soccorso.. Carabinieri e Polizia Locale analizzano le telecamere di videosorveglianza dell'area urbana.. Ferito trasportato in codice rosso al pronto soccorso Santissima Annunziata di Taranto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taranto, 15enne travolto sulle strisce: fuggono i due con il mezzo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bimbo in bici travolto sulle strisceUn bambino di 7 anni in bicicletta e la madre sono rimasti feriti dopo essere stati investiti da un’auto mentre attraversavano sulle strisce pedonali... Travolto sulle strisce da un furgone: uomo in ospedaleÈ stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali, in pieno centro a Trento. Omicidio a Taranto, 15enne confessaIl giovane ammette di avere sferrato le coltellate, per difendere gli amici. Gli altri non si sarebbero accorti dei colpi mortali. Per tutti resta l'accusa di omicidio volontario. Esclusa l'aggravan ... rainews.it Omicidio a Taranto, il 15enne: Volevo difendere i miei amiciDurante le dichiarazioni spontanee davanti al gip del Tribunale dei minorenni, il ragazzo accusato dell'uccisione del bracciante Bakari Sako, ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici ... tg24.sky.it