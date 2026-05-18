A Taranto, due minorenni che erano a bordo di una moto hanno investito ieri un ragazzo di 15 anni in viale Virgilio. I due si sono presentati oggi presso la caserma dei carabinieri e hanno ammesso di essere stati alla guida al momento dell’incidente. Il ragazzo investito non è stato soccorso e ora si trova sotto osservazione. I minorenni coinvolti sono stati identificati e le indagini proseguono per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Oggi si sono presentati dai carabinieri e hanno ammesso le loro responsabilità. Sono i due minorenni cheva bordo di una moto hanno investito ieri un 15enbe a Taranto, viale Virgilio. Tentativo di evitare l’impatto andato male, l’adolescente pedone che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali è rimasto ferito. I due sono andati via senza soccorrerlo e per questo sono stati denunciati a piede libero. Il conducente deve rispondere anche di guida senza patente. L'articolo Taranto: 15enne investito e non soccorso, si costituiscono i due a bordo dalla moto Entrambi minorenni proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Taranto: 15enne investito e non soccorso, si costituiscono i due a bordo dalla moto Entrambi minorenni

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