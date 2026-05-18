Il 6 giugno si terrà una manifestazione sulla Tangenziale Sud, organizzata per protestare contro alcune questioni legate alla viabilità locale. Un rappresentante dei promotori ha espresso preoccupazione riguardo all’incertezza logistica che potrebbe compromettere l’affluenza all’evento. La protesta si svolgerà in un momento in cui si registrano cambiamenti nelle modalità di accesso e chiusure temporanee di alcune vie di collegamento, elementi che potrebbero influenzare la partecipazione prevista.

? Punti chiave Come influenzerà l'incertezza logistica il successo della mobilitazione del 6 giugno?. Perché il vicesindaco ha inviato una lettera urgente alla Comunità Montana?. Quali rischi corre la Valle Brembana se la protesta dovesse fallire?. Chi deve definire i percorsi e gli orari per i manifestanti?.? In Breve Vittorio Milesi scrive a Valeriano Bianchi per coordinare la logistica della mobilitazione.. Accordo per la protesta territoriale raggiunto tra le parti lo scorso 30 aprile.. Ritardi infrastrutturali penalizzano aziende e lavoratori della Valle Brembana e zona Paladina-Sedrina.. Mancano indicazioni su percorsi, orari e punti di ritrovo per il 6 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tangenziale Sud: Milesi teme il fallimento della protesta del 6 giugno

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