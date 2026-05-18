Tamponato in scooter davanti al Giardino pubblico soccorso da un infermiere che passava in zona

Da triesteprima.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi pomeriggio, intorno alle 17.40, si è verificato un incidente alla rotatoria del Giardino pubblico. Un uomo sulla settantina era in sella a uno scooter quando è stato tamponato da un'auto. L'impatto ha fatto cadere l'uomo a terra, e un infermiere che passava in zona si è subito avvicinato per prestare aiuto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per le verifiche del caso.

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Incidente alla rotonda del Giardino pubblico, intorno alle 17.40 di oggi, 18 maggio. Un uomo sulla settantina è stato tamponato da un'auto mentre si trovava sul suo scooter, finendo a terra sotto il mezzo. Un infermiere dell'azienda sanitaria che passava per la strada si è fermato a prestargli. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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