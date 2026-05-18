Tami colpisce ancora | 22enne arrestato

Un nuovo episodio coinvolge Tami, il cane antidroga, che ha portato all’arresto di un 22enne a Bastia Umbra. I carabinieri, con il supporto del nucleo cinofili di Firenze, hanno trovato sostanze stupefacenti durante una perquisizione. La persona è stata fermata e portata in caserma, dove è stato notificato il provvedimento di arresto. La vicenda si inserisce nelle attività di controllo contro lo spaccio di droga condotte sul territorio.

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