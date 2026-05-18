Tami colpisce ancora | 22enne arrestato
Un nuovo episodio coinvolge Tami, il cane antidroga, che ha portato all’arresto di un 22enne a Bastia Umbra. I carabinieri, con il supporto del nucleo cinofili di Firenze, hanno trovato sostanze stupefacenti durante una perquisizione. La persona è stata fermata e portata in caserma, dove è stato notificato il provvedimento di arresto. La vicenda si inserisce nelle attività di controllo contro lo spaccio di droga condotte sul territorio.
Tami colpisce ancora. Il fiuto del cane antidroga dei carabinieri ha portato all'arresto di un 22enne da parte dei militari di Bastia Umbra, coadiuvati da personale del nucleo cinofili di Firenze, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione domiciliare i. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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