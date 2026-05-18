Tajani e la nuova Forza Italia | Il congresso sarà aperto | chi vuole potrà candidarsi

Da quotidiano.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo congresso regionale di Forza Italia ha annunciato che il congresso sarà aperto a tutti coloro che desiderano candidarsi. Il leader del partito ha affermato che non si tratta di un ambiente chiuso o autoritario, e che ogni persona interessata potrà partecipare alle candidature. La decisione di rendere il processo di adesione più trasparente e accessibile ha suscitato attenzione tra gli iscritti e i media, che seguono con interesse le modalità di svolgimento degli eventi interni.

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