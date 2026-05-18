Tajani e la nuova Forza Italia | Il congresso sarà aperto | chi vuole potrà candidarsi
Il primo congresso regionale di Forza Italia ha annunciato che il congresso sarà aperto a tutti coloro che desiderano candidarsi. Il leader del partito ha affermato che non si tratta di un ambiente chiuso o autoritario, e che ogni persona interessata potrà partecipare alle candidature. La decisione di rendere il processo di adesione più trasparente e accessibile ha suscitato attenzione tra gli iscritti e i media, che seguono con interesse le modalità di svolgimento degli eventi interni.
Tutti liberi, Forza Italia "non è una caserma". Dal primo congresso regionale di Forza Italia in Calabria, terra governata da Roberto Occhiuto, l’esponente azzurro che vuole essere pungolo – ma si ferma lì – per una svolta in senso liberal del partito, il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani accarezza la nuova fase azzurra: "Chi si vuole candidare" al congresso del 2027, dice, si "candidi", "guai a mettere la mordacchia a chi vuole dare un suo contributo". Dopo settimane di voci che si rincorrono e che lo descrivono inviso ai figli del Cav, desiderosi di un più deciso rinnovamento del partito – e un maggiore attivismo su... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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