Taekwondo l’Italia esce rinfrancata dagli Europei Grande prova collettiva e ottimi segnali per il futuro

L’Italia di taekwondo si presenta ai Campionati d’Europa con risultati positivi, conquistando quattro medaglie e ottenendo altri cinque piazzamenti tra i primi otto. L’edizione si è svolta senza la presenza di due atleti di punta, ma comunque la squadra ha mostrato compattezza e determinazione. Le medaglie sono state conquistate in diverse categorie di peso, e i risultati ottenuti rappresentano un segnale incoraggiante in vista delle prossime competizioni internazionali.

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La Nazionale italiana di taekwondo è reduce da un’edizione memorabile dei Campionati d’Europa, in cui ha collezionato ben quattro medaglie e altri cinque piazzamenti ai piedi del podio nonostante l’assenza delle sue stelle più luminose Vito Dell’Aquila e Simone Alessio. A Monaco di Baviera l’Italia si è resa protagonista di una prova collettiva di alto profilo che fa ben sperare per il futuro, alla luce dell’età media di questa spedizione ed in particolare dei medagliati. I quattro uomini italiani capaci di salire sul podio nella rassegna continentale assoluta sono nati infatti tra il 2004 (Dennis Baretta) ed il 2009 (Abderrahman Touiar), a dimostrazione della qualità di un settore giovanile in grado di proporre un ricambio generazionale di alto profilo in vista di Los Angeles 2028 e soprattutto dei prossimi cicli olimpici. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Taekwondo, l’Italia esce rinfrancata dagli Europei. Grande prova collettiva e ottimi segnali per il futuro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Campionati Italiani Cadetti 2026 – DAY 1 CAMPO 1 Sullo stesso argomento Canoa velocità, ottimi segnali per l’Italia nell’esordio in Coppa del MondoOttimi segnali per l’Italia nella prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità, appuntamento andato in scena a Szeged, in Ungheria: nelle... Europei di Taekwondo: Touiar d’argento, l’Italia fa già il bisMonaco di Baviera, 12 maggio 2026 – L’Italia ci ha preso gusto agli Europei di Taekwondo 2026. Adam Yates è tra i ciclisti coinvolti nella maxi caduta della seconda tappa del Giro d’Italia Il capitano della UAE Emirates prende una brutta botta e finisce a 13' di ritardo. Uno dei possibili protagonisti per la lotta alla maglia rosa esce di scena #GirodItalia # x.com Dalla palestra all’arena digitale, il taekwondo entra nel mondo virtualeSensori, ambienti immersivi e competizioni internazionali, l’incontro a Catanzaro mostra come la tecnologia rivoluziona uno degli sport olimpici più avanzati ... corrieredellacalabria.it Taekwondo, dalla governance al tatami: l'Italia è la n.1 al mondo tra 215 FederazioniLa FITA ha conquistato il primo posto nel ranking globale delle Member National Associations, stilato dalla World Taekwondo. Un riconoscimento che certifica la solidità e la qualità del modello ... gazzetta.it