TaeKwonDo | il trionfo dei giovani del Golden Guerra ai Regionali FITA

Durante i Regionali FITA di TaeKwonDo, i giovani atleti del Golden Guerra hanno ottenuto risultati notevoli, dominando le fasi finali della competizione. Le loro prestazioni sono state accompagnate da un miglioramento significativo nelle sessioni di allenamento, che hanno incluso anche tecniche di preparazione mentale. La vittoria è arrivata attraverso un impegno costante e un metodo di allenamento che ha coinvolto anche aspetti psicologici, contribuendo a mantenere concentrazione e calma durante i momenti più intensi della gara.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come hanno fatto i giovani atleti a dominare i round decisivi?. Quale metodo di allenamento mentale ha garantito il distacco tecnico?. Chi sono i preparatori dietro la scalata al podio regionale?. Perché il Taekwondo favorisce lo sviluppo psicomotorio nei bambini piccoli?.? In Breve Francesco Vergata e Stefano Parentela vincono con distacchi di 12 punti a Catanzaro.. Coach Maria Fragale e Giampaolo Mungo gestiscono la preparazione mentale degli atleti.. Noemi Nisticò, Nicole Cimicata e Desire’e Francesca Pittelli conquistano tre medaglie d'argento.. Yassine Ziani, Daniel Ciracò e Walid Souflane ottengono medaglie di bronzo.. Francesco Vergata, Stefano Parentela e Anas Ziani hanno conquistato l’oro al PalaGallo di Catanzaro domenica 17 maggio, guidando la scalata del Golden TaeKwonDo Guerra ai Campionati regionali FITA. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - TaeKwonDo: il trionfo dei giovani del Golden Guerra ai Regionali FITA ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Hidro Sport: 35 medaglie ai Regionali, trionfo giallo-bluIl 29 marzo, presso l’impianto di Campodipietra, la società Hidro Sport ha trasformato i Campionati Regionali Primaverili Lifesaving in una vetrina... Taekwondo Italia, il boom dei giovani: agli Europei di Monaco quattro medaglie con tre under 20Si sono conclusi gli Europei di taewkondo a Monaco e l’Italia può tornare a casa con il sorriso.