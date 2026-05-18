Taekwondo | 4 ori e un argento per l’Academy Sport Center in Calabria

Durante una competizione di taekwondo in Calabria, l'Academy Sport Center ha vinto quattro medaglie d'oro e un argento. Una delle atlete debutanti ha conquistato la vittoria nel combattimento, mentre Neri Zerbi Nicola ha gestito la finale del torneo. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi atleti, con risultati che hanno portato a queste medaglie. I dettagli sui metodi di gestione della finale e sull'identità della vincitrice sono stati oggetto di interesse durante la giornata.

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? Domande chiave Chi è la debuttante che ha vinto l'oro nel combattimento?. Come ha fatto Neri Zerbi Nicola a gestire la finale?. Perché il metodo del Maestro Barillà ha garantito così tanti successi?. Quali sono i prossimi obiettivi per i giovani campioni reggini?.? In Breve Lin Shimiao vince oro categoria Children -24kg dopo esordio nel combattimento.. Neri Zerbi Nicola conquista oro categoria KIDS -44kg superando la semifinale.. Laganà Emanuele ottiene argento categoria KIDS -27kg al Pala Gallo di Catanzaro.. Sofia Fortugno vince oro nel Parataekwondo dimostrando forza caratteriale.. Quattro medaglie d’oro e una d’argento per l’Academy Sport Center nel Pala Gallo di Catanzaro, dove domenica 17 maggio 2026 le piccole pesti reggine hanno dominato il Campionato Regionale Calabria di Combattimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taekwondo: 4 ori e un argento per l’Academy Sport Center in Calabria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Urciouli e Battista: quando il Taekwondo diventa un affare di famiglia Sullo stesso argomento Taekwondo: Academy Sport Center trionfa a Reggio con 3 premiatiNel cuore di Reggio Calabria, tra le mura storiche di Palazzo San Giorgio, si è tenuta una cerimonia che ha celebrato l’eccellenza del Taekwondo... Insubria Cup 2026 di Taekwondo, cinque ori per gli atleti dell’Olimpico LecceLECCE – Si è svolta nei giorni scorsi nel palazzetto dello sport di Busto Arsizio l’undicesima edizione dell’Insubria Cup 2026, torneo di Taekwondo...