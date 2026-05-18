Taccuino elettorale | gli impegni dei candidati e delle liste

Arezzo e Lucignano si preparano alle elezioni amministrative che si terranno il 24 e 25 maggio. I sindaci in scadenza di mandato sono coinvolti in incontri con candidati e liste politiche, che hanno presentato i loro programmi e gli impegni per il prossimo mandato. Le campagne elettorali sono in corso, con confronti pubblici e iniziative di sensibilizzazione rivolte ai cittadini. La data delle elezioni si avvicina e le amministrazioni stanno definendo le ultime strategie per le consultazioni.

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Sindaci in scadenza ed elezioni alle porte. Arezzo e Lucignano si stanno avvicinando alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Tanti gli eventi organizzati dai candidati sindaco e dalle coalizioni che li sostengono. I gazebo al mercato, gli incontri con la cittadinanza, gli eventi in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Permessi per impegni al seggio elettorale, ecco come funzionano anche i recuperi compensativiCome spesso capita in Italia, arriva il momento delle elezioni amministrative per il rinnovo di sindaci e dei relativi consigli comunali. Una nostra lettrice, docente impegnata al seggio elettorale pe ... tecnicadellascuola.it Ordine dei medici, il presidente Battisti striglia i politici: Sanità, gli impegni vanno rispettati. Basta con le sole promesse elettoraliPESARO Si è svolta l’assemblea annuale dell’Ordine dei medici e odontoiatri di Pesaro e Urbino al Charlie Hotel, alla presenza di numerosi associati che hanno votato all’unanimità il bilancio ... corriereadriatico.it