Taccuino elettorale | gli impegni dei candidati e delle liste
Arezzo e Lucignano si preparano alle elezioni amministrative che si terranno il 24 e 25 maggio. I sindaci in scadenza di mandato sono coinvolti in incontri con candidati e liste politiche, che hanno presentato i loro programmi e gli impegni per il prossimo mandato. Le campagne elettorali sono in corso, con confronti pubblici e iniziative di sensibilizzazione rivolte ai cittadini. La data delle elezioni si avvicina e le amministrazioni stanno definendo le ultime strategie per le consultazioni.
Sindaci in scadenza ed elezioni alle porte. Arezzo e Lucignano si stanno avvicinando alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Tanti gli eventi organizzati dai candidati sindaco e dalle coalizioni che li sostengono. I gazebo al mercato, gli incontri con la cittadinanza, gli eventi in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Comizi, incontri pubblici e presentazioni ufficiali. Tutti gli eventi politici organizzati ad Arezzo in vista del prossimo appuntamento elettorale per il rinnovo del consiglio comunale e la scelta del primo cittadino - Facebook facebook
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