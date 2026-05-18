Syngenta unisce i fili dell’agricoltura al Food&Science Festival di Mantova
Durante il Food&Science Festival di Mantova, una delle aziende del settore agricolo ha presentato le proprie iniziative volte a rafforzare la resilienza del comparto di fronte alle sfide attuali. L’evento si svolge in un momento in cui il contesto globale è caratterizzato da crisi climatiche e tensioni geopolitiche che influenzano direttamente il settore agricolo. Tra gli interventi sono stati illustrati progetti di ricerca e soluzioni innovative per migliorare la sostenibilità e l’efficienza delle pratiche agricole.
Tra crisi climatica e conflitti, il contesto geopolitico attuale è segnato da profondi cambiamenti e sfide ardue da affrontare che sempre più richiedono all’agricoltura la capacità di rafforzare la propria capacità di adattamento. Se ne è parlato all’evento, “Il Filo che ci unisce: ieri, oggi e il domani dell’agricoltura”, organizzato da Syngenta nell’ambito della decima partecipazione al Food & Science Festival di Mantova. Un evento che ha visto la partecipazione di istituzioni, esperti e stakeholder del settore. La scrittrice Giacinta Cavagna di Gualdana racconta nell'intervista al vodcast "Il Piacere della Lettura" condotto da Giulia Carla De. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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