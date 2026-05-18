Syngenta unisce i fili dell’agricoltura al Food&Science Festival di Mantova

Da quotidiano.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Food&Science Festival di Mantova, una delle aziende del settore agricolo ha presentato le proprie iniziative volte a rafforzare la resilienza del comparto di fronte alle sfide attuali. L’evento si svolge in un momento in cui il contesto globale è caratterizzato da crisi climatiche e tensioni geopolitiche che influenzano direttamente il settore agricolo. Tra gli interventi sono stati illustrati progetti di ricerca e soluzioni innovative per migliorare la sostenibilità e l’efficienza delle pratiche agricole.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tra crisi climatica e conflitti, il contesto geopolitico attuale è segnato da profondi cambiamenti e sfide ardue da affrontare che sempre più richiedono all’agricoltura la capacità di rafforzare la propria capacità di adattamento. Se ne è parlato all’evento, “Il Filo che ci unisce: ieri, oggi e il domani dell’agricoltura”, organizzato da Syngenta nell’ambito della decima partecipazione al Food & Science Festival di Mantova. Un evento che ha visto la partecipazione di istituzioni, esperti e stakeholder del settore. La scrittrice Giacinta Cavagna di Gualdana racconta nell'intervista al vodcast "Il Piacere della Lettura" condotto da Giulia Carla De. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

syngenta unisce i fili dell8217agricoltura al foodampscience festival di mantova
© Quotidiano.net - Syngenta unisce i fili dell’agricoltura al Food&Science Festival di Mantova
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Syngenta unisce i fili dellagricoltura al Food&Science Festival di Mantova

Video Syngenta unisce i fili dellagricoltura al Food&Science Festival di Mantova

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Syngenta al Food & Science Festival, la nuova traiettoria passa dai biologicals

Mantova, Food&Science Festival: 150 appuntamenti per il decennale? Domande chiave Come influenzeranno le nuove tecniche genetiche la produzione del riso? Chi sono gli esperti che stanno ridisegnando il futuro del...

science festival di syngenta unisce i filiSyngenta al Food & Science Festival: dieci anni di innovazione per l’agricolturaScaglia (Syngenta): Lavoriamo da sempre sull’innovazione, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni tecniche più efficaci per aiutare gli agricoltori a creare valore, produrre meglio e ottenere il gius ... affaritaliani.it

science festival di syngenta unisce i filiSyngenta a Mantova per Food&Science FestivalVenerdì 15 maggio Syngenta organizza a partire dalle ore 14.30 l'evento Il filo che ci unisce: ieri, oggi e il domani dell’agricoltura che si terrà presso l'Atrio degli Arcieri del Palazzo Ducale a ... myfruit.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web