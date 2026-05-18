Syngenta unisce i fili dell’agricoltura al Food&Science Festival di Mantova

Durante il Food&Science Festival di Mantova, una delle aziende del settore agricolo ha presentato le proprie iniziative volte a rafforzare la resilienza del comparto di fronte alle sfide attuali. L’evento si svolge in un momento in cui il contesto globale è caratterizzato da crisi climatiche e tensioni geopolitiche che influenzano direttamente il settore agricolo. Tra gli interventi sono stati illustrati progetti di ricerca e soluzioni innovative per migliorare la sostenibilità e l’efficienza delle pratiche agricole.

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Tra crisi climatica e conflitti, il contesto geopolitico attuale è segnato da profondi cambiamenti e sfide ardue da affrontare che sempre più richiedono all’agricoltura la capacità di rafforzare la propria capacità di adattamento. Se ne è parlato all’evento, “Il Filo che ci unisce: ieri, oggi e il domani dell’agricoltura”, organizzato da Syngenta nell’ambito della decima partecipazione al Food & Science Festival di Mantova. Un evento che ha visto la partecipazione di istituzioni, esperti e stakeholder del settore. La scrittrice Giacinta Cavagna di Gualdana racconta nell'intervista al vodcast "Il Piacere della Lettura" condotto da Giulia Carla De. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Syngenta unisce i fili dell’agricoltura al Food&Science Festival di Mantova ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Syngenta unisce i fili dellagricoltura al Food&Science Festival di Mantova Sullo stesso argomento Leggi anche: Syngenta al Food & Science Festival, la nuova traiettoria passa dai biologicals Mantova, Food&Science Festival: 150 appuntamenti per il decennale? Domande chiave Come influenzeranno le nuove tecniche genetiche la produzione del riso? Chi sono gli esperti che stanno ridisegnando il futuro del... Syngenta al Food & Science Festival: dieci anni di innovazione per l’agricolturaScaglia (Syngenta): Lavoriamo da sempre sull’innovazione, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni tecniche più efficaci per aiutare gli agricoltori a creare valore, produrre meglio e ottenere il gius ... affaritaliani.it Syngenta a Mantova per Food&Science FestivalVenerdì 15 maggio Syngenta organizza a partire dalle ore 14.30 l'evento Il filo che ci unisce: ieri, oggi e il domani dell’agricoltura che si terrà presso l'Atrio degli Arcieri del Palazzo Ducale a ... myfruit.it