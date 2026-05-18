Sydney | arriva il primo traghetto elettrico per il nuovo mercato

A Sydney è arrivato il primo traghetto elettrico destinato al nuovo mercato locale, segnando un passo importante nell’adozione di mezzi di trasporto più sostenibili. La novità comporta un ritardo di due anni rispetto alla pianificazione iniziale per la flotta cittadina, generando dubbi tra gli esperti sulle tempistiche di implementazione. Inoltre, l’utilizzo di particolari materiali per le batterie ha sollevato interrogativi etici riguardo alle pratiche di estrazione della catena del litio, coinvolta nella produzione del mezzo.

? Domande chiave Come influenzerà il ritardo di due anni la flotta di Sydney?. Perché la catena del litio solleva dubbi etici sul progetto?. Quando entrerà ufficialmente in servizio il collegamento per il mercato?. Quanto costerà l'infrastruttura per ricaricare i nuovi traghetti elettrici?.? In Breve Test nel 2028 e servizio commerciale nel 2029 per il mercato del pesce.. Richardson Devine Marine in Tasmania costruirà il prototipo da 24 metri.. Obiettivo emissioni zero per i trasporti del New South Wales entro il 2035.. Criticità etiche sul litio per batterie in Cina e nella Repubblica Democratica del Congo.. Il governo del New South Wales ha siglato i contratti per il primo traghetto elettrico progettato e costruito in Australia, che inizierà la fase di test nel 2028 presso il porto di Sydney. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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