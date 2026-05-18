Svolta in Louisiana | il senatore Cassidy perde le primarie

In Louisiana, il senatore Cassidy ha perso le primarie, segnando una svolta nelle elezioni statali. La sua posizione su questioni mediche ha suscitato critiche e influenzato l’esito della competizione. Il gruppo Make America Healthy Again ha ottenuto la vittoria, superando il candidato in carica. La vittoria si è concretizzata con una maggioranza di voti rispetto al suo avversario, determinando la fine della corsa elettorale per Cassidy nel quadro delle primarie.

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? Punti chiave Perché la posizione medica di Cassidy ha causato la sua caduta?. Come ha fatto il gruppo Make America Healthy Again a vincere?. Chi sono i due candidati che si sfideranno al ballottaggio?. Quali conseguenze avrà questa sconfitta sulla commissione Sanità del Senato?.? In Breve Julia Letlow vince grazie al milione di dollari del gruppo Make America Healthy Again.. John Fleming arriva secondo e disputerà il ballottaggio del 27 giugno in Louisiana.. Il governatore Jeff Landry ha sostenuto operativamente la scalata elettorale di Julia Letlow.. Cassidy è il primo senatore uscente sconfitto alle primarie dal 2012 a oggi..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Svolta in Louisiana: il senatore Cassidy perde le primarie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Schiaffo al senatore che combatté Donald: perde le primarie Sondaggio Piepoli, Fratelli d’Italia resta primo partito ma perde terreno: cresce il M5S, Conte avanti alle primarieIl nuovo sondaggio dell’Istituto Piepoli, realizzato tra il 24 e il 25 marzo 2026, fotografa una situazione politica stabile nei rapporti di forza ma... Elezioni midterm USA, la svolta della Corte Suprema: fino a 12 seggi in più ai repubblicaniUn gravissimo caso di attivismo giudiziario si è verificato mercoledì negli Stati Uniti, quando la Corte Suprema ha pubblicato la sentenza relativa al caso Louisiana v. Callais. La sentenza sostiene c ... ilriformista.it