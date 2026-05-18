Svizzera | il 70% vuole più natura nei quartieri per la biodiversità
In Svizzera, il settanta per cento della popolazione desidera vedere più natura nei quartieri per favorire la biodiversità. Sono stati analizzati i motivi per cui i giardini privati non sono sufficienti a proteggere i coleotteri urbani e quali strategie possano migliorare le possibilità di sopravvivenza dei bombi rispetto ad altri insetti come i sirfidi tra gli edifici. La discussione si concentra sulle differenze di adattamento tra varie specie di insetti e sulle condizioni ambientali necessarie per sostenerle in aree urbane.
? Punti chiave Perché i giardini privati non bastano a salvare i coleotteri urbani?. Come possono i bombi sopravvivere meglio dei sirfidi tra i palazzi?. Cosa impedisce alla biodiversità dei quartieri di migliorare nonostante i cittadini?. Come possono le amministrazioni creare corridoi ecologici per le specie vulnerabili?.? In Breve Il 73% degli intervistati gfs-zürich apprezza i prati non falciati nei quartieri.. Il 71% dei cittadini cura i giardini privati secondo criteri di biodiversità.. L'Accademia svizzera di scienze naturali segnala uno stato cattivo della biodiversità urbana.. Ricercatori WSL rilevano scarsa presenza di sirfidi e coleotteri nelle aree di Zurigo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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