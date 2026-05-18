Svizzera | il 70% vuole più natura nei quartieri per la biodiversità

In Svizzera, il settanta per cento della popolazione desidera vedere più natura nei quartieri per favorire la biodiversità. Sono stati analizzati i motivi per cui i giardini privati non sono sufficienti a proteggere i coleotteri urbani e quali strategie possano migliorare le possibilità di sopravvivenza dei bombi rispetto ad altri insetti come i sirfidi tra gli edifici. La discussione si concentra sulle differenze di adattamento tra varie specie di insetti e sulle condizioni ambientali necessarie per sostenerle in aree urbane.

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