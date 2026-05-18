Nella notte tra il 17 e il 18 maggio, una pizzeria di piazza Gavinana a Firenze è stata presa di mira da alcuni vandali. I gestori hanno raccontato di aver trovato il locale danneggiato al loro risveglio, dopo che qualcuno ha forzato la porta d’ingresso e ha portato via oggetti e attrezzature. Questo episodio rappresenta l’ennesima spaccata che si verifica in città, con i proprietari che si sono rivolti alle forze dell’ordine per denunciare l’accaduto.

Firenze, 18 maggio 2026 - Spaccata nella notte ai danni della pizzeria Laverace di piazza Gavinana, a Firenze. Ignoti hanno sfondato la vetrata del locale utilizzando un tombino e sono riusciti a entrare all’interno portando via il cassetto della cassa. A raccontare quanto accaduto è il titolare Francesco Maruca, svegliato intorno alle 3 da una telefonata. https:www.lanazione.itsienacronacaschermitrice-stuprata-assolti-ove9a10p La testimonianza del titolare. “Ci hanno chiamato in piena notte per avvisarci – racconta – Quando siamo arrivati abbiamo trovato la vetrata distrutta e il locale sottosopra”. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e, nella mattinata, anche la Scientifica per i rilievi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Svegliati in piena notte: “Hanno distrutto la pizzeria”. Ennesima spaccata a Firenze, parlano i gestori

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