Sustainability Day al via l' appuntamento annuale targato Unime

Il Sustainability Day si svolgerà dal 22 maggio, a partire dalle ore 9.00, nel plesso centrale di un’università. L’evento è promosso dall’ateneo e si inserisce nell’ambito di un’iniziativa che coinvolge diverse università italiane aderenti a una rete dedicata allo sviluppo sostenibile. La giornata si concentrerà su attività e interventi legati alle tematiche ambientali e alla sostenibilità, con l’obiettivo di sensibilizzare studenti, docenti e cittadini sui temi legati all’ambiente.

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