Sustainability Day al via l' appuntamento annuale targato Unime
Il Sustainability Day si svolgerà dal 22 maggio, a partire dalle ore 9.00, nel plesso centrale di un’università. L’evento è promosso dall’ateneo e si inserisce nell’ambito di un’iniziativa che coinvolge diverse università italiane aderenti a una rete dedicata allo sviluppo sostenibile. La giornata si concentrerà su attività e interventi legati alle tematiche ambientali e alla sostenibilità, con l’obiettivo di sensibilizzare studenti, docenti e cittadini sui temi legati all’ambiente.
Dal 22 maggio, a partire dalle ore 9.00, nel plesso centrale dell’Ateneo, si svolgerà l’UniMe Sustainability Day, appuntamento annuale promosso dall’Università di Messina, aderente alla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile(link is external) (RUS), dedicato alla valorizzazione delle. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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