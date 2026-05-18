Supplenze 2026 | ultime settimane di scuola ecco gli interpelli aperti e la scadenza per la domanda

Nelle ultime settimane di scuola, vengono aperti gli interpelli per le supplenze del 202526, secondo quanto stabilito dall'OM n. 882024. La procedura prevede che gli interpelli vengano effettuati una volta esaurite le graduatorie, quando non ci saranno più aspiranti disponibili ad accettare le supplenze proposte. La scadenza per la presentazione delle domande di incarico sarà comunicata successivamente, in base alle esigenze di completamento dell'organico scolastico.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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