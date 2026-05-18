Supersalita | Di Caro spacca il record in Valcamonica con la Nova Proto

Un pilota ha stabilito un nuovo record in Valcamonica con la vettura Nova Proto. Durante la gara, il pilota ha superato il suo precedente miglior risultato. Tuttavia, la vettura ha incontrato un problema elettronico che ha causato un guasto. La rottura si è verificata durante una fase della corsa e ha coinvolto il sistema elettronico della vettura, compromettendo temporaneamente le prestazioni. La competizione si è svolta in un contesto di alta tensione tra gli atleti e le vetture.

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? Punti chiave Come ha fatto Di Caro a superare il proprio record precedente?. Quale guasto elettronico ha messo in crisi la Nova Proto NP 01?. Perché il calo delle temperature ha cambiato i tempi in pista?. Dove si sposterà il pilota siciliano per la prossima sfida?.? In Breve Tempi complessivi di 7’52”28 con frazioni di 3’55”41 e 3’56”887.. Problema elettronico risolto dai tecnici sulla vettura Nova Proto NP 01.. Ottavo posto in classifica assoluta nonostante il calo di grip dell'asfalto.. Prossima sfida programmata tra quindici giorni alla Coppa Selva di Fasano.. Andrea Di Caro domina la Supersalita 2026 in Valcamonica battendo il proprio record nella gara di esordio tra Malegno, Ossimo e Borno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Supersalita: Di Caro spacca il record in Valcamonica con la Nova Proto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Slalom di Gambarie: Venanzio trionfa con la sua Nova Proto Honda? Cosa sapere Salvatore Venanzio vince lo Slalom di Gambarie nell'Aspromonte con la Nova Proto Honda. DTM, Maro Engel spacca il record a Spielberg: pole da record!? Cosa sapere Maro Engel conquista la pole position a Spielberg con il tempo di 1m27.