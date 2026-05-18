SuperEnalotto | tre colpi da 25mila euro tra Caserta e Napoli

Tre punti vendita tra le città di Caserta e Napoli hanno distribuito tre vincite da 25 mila euro ciascuna nel SuperEnalotto. Le vincite sono state realizzate in specifici esercizi commerciali situati rispettivamente in Aversa e Portici. La combinazione vincente è stata centrata in uno di questi punti vendita, mentre gli altri due hanno registrato le rispettive vincite. Le date di vendita e i dettagli sui numeri estratti non sono ancora stati resi noti ufficialmente.

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? Punti chiave Dove si trovano esattamente i tre punti vendita vincenti?. Chi ha centrato la combinazione vincente tra Aversa e Portici?. Come sono stati distribuiti i premi tra i comuni campani?. Quanto ammonterà il jackpot per l'estrazione di martedì 19 maggio?.? In Breve Vincite a Trentola Ducenta presso De Cristofaro Alessandro e ad Aversa in via Atellana.. Terzo premio da 25.130,73 euro assegnato nella tabaccheria di Corso Garibaldi 228 a Portici.. Prossima estrazione martedì 19 maggio con jackpot salito a 166,5 milioni di euro.. Ultimo jackpot da 35,4 milioni registrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda.. Tre vincite da 25.130,73 euro ciascuna sono arrivate in Campania con l’estrazione del SuperEnalotto di venerdì 15 maggio 2026, portando un montepremi complessivo superiore ai 75mila euro tra i vari comuni coinvolti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SuperEnalotto: tre colpi da 25mila euro tra Caserta e Napoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: SuperEnalotto, Tarquinia in festa: centrato un “5” da quasi 25mila euro Distillerie gestite da prestanome, sequestro da due milioni di euro tra Napoli e CasertaLa Guardia di Finanza ha sequestrato "Liquori Pregiati" e "Distillerie Campane": le due distillerie sarebbero state gestite da un nucleo familiare... SuperEnalotto, come funziona il sistema che ha fatto vincere un milione di euro ai 10 operai?Firenze, 14 maggio 2026 – Quando si parla di SuperEnalotto, l’attenzione finisce quasi sempre sul jackpot, ma il vero meccanismo del gioco ruota attorno alle quote di vincita. Sono infatti le quote a ... lanazione.it Sisal, SuperEnalotto: tre vincite con punti 5 in Italia, il jackpot vola a 155 milioniComplessivamente, il concorso ha distribuito oltre 353 mila vincite, confermando la grande partecipazione degli italiani al gioco ... affaritaliani.it