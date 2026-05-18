SuperEnalotto il 5 regala tre vincite da 73mila euro

Nell’estrazione del SuperEnalotto di sabato 16 maggio non sono stati centrati i sei numeri vincenti, lasciando invariato il jackpot a 166,5 milioni di euro. Tre giocatori hanno invece indovinato cinque numeri e hanno portato a casa ciascuno circa 73 mila euro. La cifra in palio per il prossimo concorso, previsto per martedì 19 maggio, resta elevata, con l’obiettivo di raggiungere di nuovo grandi premi. Le vincite minori sono state distribuite anche tra chi ha indovinato quattro numeri.

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La caccia al “6” continua perché nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 79 di sabato 16 maggio in Jackpot da sogno ha continuato a nascondersi e arriva a 166,5 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera martedì 19 maggio. È festa però per tre persone che hanno centrato 1 punto 5 da 73.018,18 euro. Le giocate vincenti sono state realizzata a San Marco in Lamis (Foggia) presso il punto di vendita Sisal Leggieri Giovanna situato in Via Roma, 2628; Agnadello (CR) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Manzoni Marco situato in Piazza Chiesa, 3 e a Rende (Cosenza) presso il punto di vendita Sisal Bar San Paolo situato in Via Kennedy, 12. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - SuperEnalotto, il 5 regala tre vincite da 73mila euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Il SuperEnalotto regala 4 vincite da 54mila euro Leggi anche: SuperEnalotto, tris di vincite da oltre 69mila euro SuperEnalotto, centrato a Bari un 5+1 da quasi 600mila euro: jackpot sale a 164,5 milioniI premi fino a 520 euro possono essere incassati direttamente in qualsiasi punto vendita Sisal, mentre per le vincite superiori sono previste modalità differenti in base all’importo. Le vincite oltre ... affaritaliani.it SuperEnalotto regala quattro maxi vincite da oltre 54mila euro tra Milano, L’Aquila e SiciliaSuperEnalotto, quattro 5 centrati e jackpot verso 162,9 milioni Nell’estrazione del SuperEnalotto di sabato 9 maggio 2026 nessun giocatore ha centra ... assodigitale.it