SuperEnalotto Campania protagonista | realizzati tre 5 per oltre 75mila euro

Nel concorso del 15 maggio 2026 del SuperEnalotto, tre vincite di categoria “5” sono state realizzate nella regione della Campania. Ogni schedina vincente ha portato a un premio di circa 25.000 euro, per un totale di oltre 75.000 euro distribuiti. I dettagli sui punti vendita e le eventuali località coinvolte non sono ancora stati comunicati ufficialmente. La notizia è stata riportata da Agipronews, senza indicazioni sulle identità dei vincitori.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Festeggia la Campania grazie al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di venerdì 15 maggio 2026, nella regione sono stati realizzati tre “5” da 25.130,73 euro ciascuno, per un valore complessivo che supera i 75mila euro. Una vincita è andata a Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, presso la Rivendita 7 di De Cristofaro Alessandro in Via Circumvallazione, 42; l’altra vincita è stata centrata sempre in provincia di Caserta, ma stavolta ad Aversa presso il Tabacchi in Via Atellana, 123. Mentre il terzo premio è andato a Portici, in provincia di Napoli, presso la Tabaccheria in Corso Garibaldi, 228. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - SuperEnalotto, Campania protagonista: realizzati tre “5” per oltre 75mila euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: SuperEnalotto: Campania protagonista, centrati quattro “5” da oltre 75mila euro SUPERENALOTTO - Campania protagonista: realizzati tre 5 per oltre 75mila euro ift.tt/mUMHF6l x.com SuperEnalotto, in Campania sfiorato il 6: ad Afragola centrato un 5 da oltre 32mila euroCampania protagonista con il SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nelle estrazioni di martedì 12 maggio 2026, centrato un 5 da 32.488,67 euro ad Afragola, in provincia ... ilmattino.it SuperEnalotto, Campania protagonista: realizzati tre 5Festeggia la Campania grazie al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di venerdì 8 maggio 2026, nella regione sono stati realizzati tre 5 da ... napolivillage.com