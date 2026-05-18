Il club azzurro non sarà presente nella prossima edizione della Supercoppa Italiana, una decisione che sta attirando l’attenzione di tifosi e professionisti del settore. La motivazione ufficiale della scelta è stata comunicata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sui criteri che hanno portato a questa esclusione. La notizia ha suscitato numerosi commenti tra gli appassionati, considerando il ruolo di rilievo che la squadra ha nel panorama calcistico nazionale.

Il Napoli rischia seriamente di non prendere parte alla prossima edizione della Supercoppa Italiana. Una scelta che sta facendo discutere tifosi e addetti ai lavori, soprattutto considerando il prestigio e il peso del club azzurro nel calcio italiano. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la Lega Serie A sarebbe orientata verso il ritorno al vecchio formato con finale secca, abbandonando così la Final Four vista nelle ultime stagioni. Una decisione che cambierebbe completamente gli equilibri della competizione e che, di fatto, taglierebbe fuori il Napoli. La Supercoppa torna al formato classico. Negli ultimi anni la Supercoppa Italiana aveva cambiato volto con il format a quattro squadre disputato in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Supercoppa Italiana, Napoli escluso dalla prossima edizione: svelato il motivo della decisione

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La Supercoppa Italiana torna a Napoli

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