Superbike Nicolò Bulega ormai lotta solo contro se stesso ed i libri di storia

Da oasport.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ambito della Superbike, Nicolò Bulega continua a ottenere risultati mantenendo un ritmo costante e senza farsi condizionare dalle aspettative o dai commenti esterni. Nonostante le sfide e le pressioni, il pilota italiano ha conquistato diverse vittorie nel corso della stagione, consolidando la sua posizione in classifica. La sua presenza in pista si distingue per determinazione e continuità, mentre i numeri parlano di una serie di successi che lo pongono tra i protagonisti principali del campionato.

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Noioso? Scontato? Inesorabile? I critici possono dire quello che vogliono, intanto Nicolò Bulega prosegue per la sua strada e vince. Sempre. Ogni singola volta. Con una costanza mai vista prima. Inutile girarci attorno, il pilota del team Ducati ormai è costretto a lottare contro sé stesso ed i libri di storia. Nel weekend appena concluso è andato in archivio il quinto appuntamento stagionale. Anche il Gran Premio della Repubblica Ceca ha visto la tripletta dell’emiliano. L’ennesima. La quinta consecutiva in questa stagione. La sesta contando anche l’ultimo appuntamento del 2025. Non solo, con la vittoria in Gara-2 del Gran Premio dell’Estoril siamo giunti a 19 trionfi uno dietro l’altro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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