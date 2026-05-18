Suoni inauditi martedì 19 maggio il concerto di Pellegrini Bittolo Bon De Sanctis e Petreni
Martedì 19 maggio si terrà un concerto all’interno della XIV edizione di Suoni Inauditi, rassegna internazionale di musica contemporanea organizzata dal Conservatorio di Livorno. L’evento vedrà la partecipazione di artisti e compositori noti nel panorama musicale, tra cui Pellegrini, Bittolo Bon, De Sanctis e Petreni. La serata si svolgerà presso la sede del conservatorio, con esecuzione di brani originali e composizioni recenti. La manifestazione, curata dal professore responsabile, prosegue nel suo programma di promozione della musica contemporanea.
Prosegue la XIV edizione di Suoni Inauditi, la rassegna internazionale di musica contemporanea del Conservatorio Statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno, curata dal prof. Fabio De Sanctis De Benedictis insieme al prof. Pietro Bittolo Bon. Il prossimo appuntamento è in programma martedì 19. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Sullo stesso argomento
"Suoni inauditi", lunedì 4 maggio il concerto inaugurale con Simone GrazianoPrende il via lunedì 4 maggio alle 18 nell'Auditorium "Cesare Chiti" del Conservatorio Statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno la XIV edizione...
Leggi anche: Il conservatorio di Terni celebra Chopin con il quarto concerto de “I suoni del Briccialdi”