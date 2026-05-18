Suoni inauditi martedì 19 maggio il concerto di Pellegrini Bittolo Bon De Sanctis e Petreni

Martedì 19 maggio si terrà un concerto all’interno della XIV edizione di Suoni Inauditi, rassegna internazionale di musica contemporanea organizzata dal Conservatorio di Livorno. L’evento vedrà la partecipazione di artisti e compositori noti nel panorama musicale, tra cui Pellegrini, Bittolo Bon, De Sanctis e Petreni. La serata si svolgerà presso la sede del conservatorio, con esecuzione di brani originali e composizioni recenti. La manifestazione, curata dal professore responsabile, prosegue nel suo programma di promozione della musica contemporanea.

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