Sul lago Trasimeno, nella zona di Magione, sono stati avvistati dei cigni che hanno attirato l'attenzione dei visitatori. Alla darsena di Torricella, vicino al primo pontile, un cigno ha deposto sette uova, di cui tre si sono schiuse nelle ultime ore. Sono nati così alcuni piccoli, che hanno già attirato l'interesse di chi si trova in zona. La scena si svolge davanti alla chiesa, dove i turisti si fermano a osservare questa nascita naturale.

Magione (Perugia), 18 maggio 2026 - Sono diventati l'attrazione del Trasimeno (versante magionese). Alla darsena di Torricella, all'altezza del primo pontile davanti alla chiesa, un cigno ha deposto 7 uova, tre dei quali si sono dischiusi e sono apparsi dei piccoli dolcissimi. Complice la bella giornata di sole, l'evento ha attratto molti turisti, molti dei quali muniti di cellulare pronti a scatatre foto e fare filmati. "Quello che colpisce - rifesricono alcuni passanti - è che il cigno maschio mentre la femmina covava le uova non si è mai allontanato dalla darsena. Giorno e note accanto alla "compagna". Poi questa mattina appena dischiuse le prime tre uova ha aperto le ali e ha abbozzato un volo per poi tornare accanto al nido". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sul Trasimeno nascono i cigni, turisti incantati

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