Nella partita di Udine, la Cremonese si è imposta per 1-0 in trasferta, nonostante alcune difficoltà nel finale. La squadra ha mantenuto il risultato fino al termine, ottenendo così tre punti. Nel frattempo, il Lecce ha conquistato una vittoria per 3-2 sul Sassuolo grazie a un gol di Stulic all’ultimo minuto. La classifica vede la Cremonese ancora all’ultimo posto, anche dopo il successo, mentre l’Udinese ha subito la sconfitta tra le mura di casa.

La Cremonese, pur con qualche sofferenza nel finale, fa in pieno il suo dovere e vince 1-0 in casa dell’Udinese, ma da Reggio Emilia arriva, immediata e beffarda, la risposta del Lecce che si impone 3-2 sul Sassuolo con un gol di Stulic all’ultimo istante. Le due pericolanti, dunque, si presentano all’ultima giornata di campionato ancora separate da un solo punto, ma il calendario favorisce i giallorossi, che ospiteranno il Genoa, mentre i grigiorossi dovranno vedersela con un Como che ancora può sperare in una storica qualificazione in Champions League. A Udine la squadra di Giampaolo, schierata con un’inconsueta difesa a tre, parte subito forte e dopo soli 9’ firma il sospirato vantaggio con Vardy. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Successo a UDINE. Vardy, sempre lui. La Cremonese vince ma resta terzultima

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