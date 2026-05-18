A metà ottobre si è svolta la gara Subasio Crossing, una competizione che si svolge tra i sentieri dell'Umbria. La sfida prevedeva un percorso di 1.550 metri di dislivello positivo. Tra i partecipanti, sono saliti sul podio due atleti, uno dei quali ha concluso la gara con il miglior risultato. La gara ha visto la partecipazione di diversi atleti provenienti da varie regioni, tutti impegnati a superare le difficoltà del tracciato e a conquistare il miglior tempo possibile.

? Domande chiave Chi ha dominato la sfida più dura con 1.550 metri di dislivello?. Come ha fatto l'ex azzurra Lisa Borsati a conquistare il podio?. Quali sono i tempi dei vincitori nella prova breve da 12 chilometri?. Cosa accadrà il prossimo 4 luglio tra musica jazz e corsa?.? In Breve Sabato 16 maggio si è disputata la competizione gravel sui sentieri di Collepino.. Johnnder Faccenda e Giulio Nulli sono arrivati rispettivamente secondo e terzo nella prova 30km.. Daniele Rellini ha vinto la sfida da 12km con un tempo di 57’50”.. Il prossimo 4 luglio si terrà la Perugia Jazz Half Marathon.. Alessandro Mezzetti e Daniele Rellini hanno dominato le sfide del Subasio Crossing a Collepino, segnando i risultati principali di un fine settimana dedicato al trail e al gravel organizzato dal Perugino Running Club. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Subasio Crossing: Mezzetti e Borsani trionfano tra i sentieri umbri

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