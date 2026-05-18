Subaffitto fantasma per pagare meno tasse stangata da Fisco e Cassazione
Una società ha subaffittato un immobile a un professionista a un prezzo superiore rispetto a quello pagato, ma l’Agenzia delle entrate ha ritenuto questa operazione fittizia. La Cassazione ha confermato la posizione dell’Agenzia, considerando che si trattava di un tentativo di ridurre le tasse attraverso un subaffitto “fantasma”. La decisione riguarda una pratica di questo tipo di operazioni che, secondo le autorità fiscali, erano finalizzate esclusivamente a scaricare spese dalle imposte.
Società subaffitta un immobile a un professionista a prezzo maggiore rispetto a quanto paga per l’affitto, ma per l'Agenzia delle entrate si tratta di operazioni fittizie per scaricare le spese dalle tasse.Un’ipotesi che anche la Cassazione ha ritenuto veritiera, rigettando il ricorso presentato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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