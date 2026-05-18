Studenti di Latina al Senato | la scienza scolastica per l’ambiente
Un gruppo di studenti di Latina si è recato al Senato per presentare i risultati di un progetto sulla qualità di cibo e bevande analizzati nelle loro scuole. Durante l’incontro hanno mostrato i dati raccolti sui campioni, evidenziando eventuali sostanze presenti e le differenze tra le varie realtà scolastiche. La discussione si è concentrata sulle possibili implicazioni di questi risultati per le normative ambientali e sulla responsabilità delle istituzioni scolastiche di monitorare e garantire la sicurezza alimentare degli studenti.
? Domande chiave Cosa hanno scoperto gli studenti nei campioni di cibo e bevande?. Come possono i dati scolastici influenzare le leggi ambientali nazionali?. Quali sostanze chimiche pericolose sono state rilevate nelle analisi tecniche?. Perché la ricerca sulle microplastiche è arrivata direttamente in Senato?.? In Breve Studenti con docenti Patrizia Pretto, Daniele Ribatti e Maria Ingraito presentano i dati.. Arianna Sarnella analizza microfibre tessili presso la Scripps Institution of Oceanography di San Diego.. Arthur Bragaloni studia il rewilding di orso e lupo nell'area di Pettorano sul Gizio.. Sofia Abaterusso rileva sostanze perfluoroalchiliche Pfsa in alimenti e bevande tramite analisi indipendenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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