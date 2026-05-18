Studenti di Latina al Senato | la scienza scolastica per l’ambiente

Un gruppo di studenti di Latina si è recato al Senato per presentare i risultati di un progetto sulla qualità di cibo e bevande analizzati nelle loro scuole. Durante l’incontro hanno mostrato i dati raccolti sui campioni, evidenziando eventuali sostanze presenti e le differenze tra le varie realtà scolastiche. La discussione si è concentrata sulle possibili implicazioni di questi risultati per le normative ambientali e sulla responsabilità delle istituzioni scolastiche di monitorare e garantire la sicurezza alimentare degli studenti.

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