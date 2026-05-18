Studenti di Lanciano trionfano al concorso nazionale di poesia con Gocce
Gli studenti della 1° della scuola seconda di primo grado “Umberto I” di Lanciano hanno conquistato il podio internazionale dell’accademia mondiale della poesia. I ragazzi hanno partecipato con l’opera multimediale “Gocce” aggiudicandosi il terzo posto assoluto nella categoria “Videopoesia” del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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