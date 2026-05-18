Studenti al lavoro con Neulift | all’ENGIM nasce una centralina per ascensori

Gli studenti dell'istituto ENGIM Veneto di Padova hanno lavorato alla realizzazione di una centralina per ascensori. Il progetto è stato avviato con il supporto dei tecnici di Neulift, azienda italiana specializzata in impianti elevatori e con sede nella stessa città. Durante il percorso, gli studenti sono stati coinvolti nel processo di progettazione e assemblaggio di questa componente. La collaborazione ha previsto il trasferimento di competenze tecniche e pratiche da parte dei professionisti dell’azienda.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Gli studenti dell'istituto ENGIM Veneto di Padova (ex Camerini Rossi) hanno intrapreso una sfida insolita: progettare e assemblare una vera centralina per ascensori, guidati dai tecnici di Neulift, leader italiano nel settore degli impianti elevatori con una sede operativa proprio in città.Il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Studenti Engim servono Tajani: tradizione romagnola a tavolaLa cena che ha unito politica e tradizione romagnola Un cielo grigio e un'atmosfera carica di emozione hanno fatto da cornice a una cena che ha unito... Il blitz vicino al cantiere Tav. Fiamme in una centralina. Spunta la pista sabotaggioQuello che poteva sembrare in un primo momento un incendio accidentale, si è rivelato essere qualcos’altro. Più di 280 studenti e laureati al Job Breakfast, la fiera del #lavoro informale dell'Ateneo 42 aziende ed enti pubblici hanno svolto oltre 1400 colloqui per 750 opportunità professionali, in un clima confortevole e conviviale. bit.ly/JobBreakfast20… x.com Il Truck del Lavoro in piazza a Varese: studenti e aziende insieme per sicurezza e orientamentoVisori 3D, videogiochi didattici e incontri con le imprese: il tour nazionale organizzato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro in collaborazione con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di V ... varesenews.it Il Truck del lavoro a Varese diventa occasione di incontro tra aziende e studentiIl torur dei Consulenti del lavoro in piazza Monte Grappa con esperienze immersivem giochi e visori 3D su sicurezza e orientamento al lavoro: Molto partecipato il convegno a Palazzo Estense ... varesenews.it