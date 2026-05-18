Studenti al lavoro con Neulift | all’ENGIM nasce una centralina per ascensori
Gli studenti dell'istituto ENGIM Veneto di Padova hanno lavorato alla realizzazione di una centralina per ascensori. Il progetto è stato avviato con il supporto dei tecnici di Neulift, azienda italiana specializzata in impianti elevatori e con sede nella stessa città. Durante il percorso, gli studenti sono stati coinvolti nel processo di progettazione e assemblaggio di questa componente. La collaborazione ha previsto il trasferimento di competenze tecniche e pratiche da parte dei professionisti dell’azienda.
Gli studenti dell'istituto ENGIM Veneto di Padova (ex Camerini Rossi) hanno intrapreso una sfida insolita: progettare e assemblare una vera centralina per ascensori, guidati dai tecnici di Neulift, leader italiano nel settore degli impianti elevatori con una sede operativa proprio in città.Il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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