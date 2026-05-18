Studente tira un pugno in faccia a un professore all'Isis Bernocchi di Legnano | docente ricoverato in ospedale
Un episodio di violenza si è verificato questa mattina all’interno dell’istituto scolastico di Legnano, dove uno studente ha colpito un insegnante al volto con un pugno. Dopo aver ricevuto le prime cure da parte del personale sanitario, l’insegnante è stato trasferito in ospedale in codice giallo. La scuola ha confermato l’accaduto, ma non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni o sullo stato di salute del docente. La vicenda è ora sotto indagine da parte delle autorità competenti.
I sanitari, dopo aver prestato le prime cure del caso all'insegnante, lo hanno poi trasportato in codice giallo nell'ospedale di Legnano. Le sue condizioni, fortunatamente, non risulterebbero gravi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Studente 13enne accoltella la prof filmando tutto - Vita in diretta 25/03/2026
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