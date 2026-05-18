Studente tira un pugno in faccia a un professore all'Isis Bernocchi di Legnano | docente ricoverato in ospedale

Un episodio di violenza si è verificato questa mattina all’interno dell’istituto scolastico di Legnano, dove uno studente ha colpito un insegnante al volto con un pugno. Dopo aver ricevuto le prime cure da parte del personale sanitario, l’insegnante è stato trasferito in ospedale in codice giallo. La scuola ha confermato l’accaduto, ma non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni o sullo stato di salute del docente. La vicenda è ora sotto indagine da parte delle autorità competenti.

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