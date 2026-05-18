Stranger Things cresce l’attesa per lo spin-off senza Undici
Dopo dieci anni, la serie televisiva ha concluso la sua storia, lasciando i fan con molte domande e ricordi. La produzione ha annunciato che uno spin-off è in fase di sviluppo, senza includere il personaggio principale. La notizia ha suscitato interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori, mentre i dettagli sulla trama rimangono ancora riservati. La fine della serie principale apre nuove possibilità per il franchise e per i nuovi progetti televisivi collegati.
Roma, 18 maggio 2026 – Dopo dieci anni di Demogorgoni, laboratori segreti e biciclette nella nebbia, Stranger Things è arrivata al capolinea. O almeno così sembrava. La serie simbolo di Netflix ha chiuso il suo ciclo trasformandosi in uno dei prodotti televisivi più redditizi e popolari dell’era streaming: oltre 1,2 miliardi di visualizzazioni e più di un miliardo di dollari di ricavi globali. Numeri giganteschi che spiegano perché il colosso americano non abbia alcuna intenzione di abbandonare Hawkins. Cosa sappiamo. Lo spin-off è già in lavorazione: parola dei creatori della saga. A riaccendere le speranze dei fan sono stati i creatori della saga, Matt Duffer e Ross Duffer, intervenuti nel podcast ‘Happy Sad Confused’ condotto da Josh Horowitz. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Il futuro di Stranger Things tra Spin-off e sesta stagione
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