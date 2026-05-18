StraMassafra 2.0 oltre 500 atleti al via | Cardellicchio e Magrì vincono l’edizione 2026

Domenica 17 maggio si è svolta l’edizione 2026 della “StraMassafra 2.0”, una corsa che ha visto la partecipazione di oltre 500 atleti provenienti da diverse zone. La manifestazione si è svolta lungo un percorso urbano e rurale, attirando appassionati di corsa e sportivi di varie età. Tra i partecipanti, due atleti si sono distinti, vincendo nelle rispettive categorie. La gara ha coinvolto anche volontari e organizzatori, che hanno gestito l’evento per tutta la giornata.

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Tarantini Time Quotidiano Si è svolta domenica 17 maggio, con una partecipazione di oltre 500 atleti, l’edizione 2026 della “StraMassafra 2.0”, gara podistica internazionale inserita nel calendario FIDAL e tappa del circuito “Grand Prix sulle strade dello Jonio”. La manifestazione, promossa dall’A.S.D. “Team Nuova Podistica Massafra”, ha preso il via da piazza Blasi, trasformata per l’occasione in un vero e proprio villaggio sportivo. Il percorso di 11,5 chilometri, rimasto fedele alle caratteristiche tecniche originarie, ha attraversato alcuni dei luoghi più rappresentativi della città, tra cui il passaggio ai piedi del castello medievale, richiamando il tracciato storico ideato nel 1988 dal compianto Antonio Martucci, a cui è dedicato il 4° Memorial. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Corsa dell’Acqua 2026”: oltre 350 atleti al via per la quarta edizioneArezzo, 21 marzo 2026 – Saranno circa 350 gli atleti iscritti alla quarta edizione della “Corsa dell’Acqua”, in programma domenica 22 marzo. ‘Meeting della Liberazione’ al Campo Scuola. Oltre mille gli atleti presenti all’edizione 2026Oggi 25 aprile, Siena è pronta ad accogliere il Meeting della Liberazione, manifestazione organizzata dalla Uisp Atletica Siena, in scena al Campo...