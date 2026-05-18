Strage in via Emilia psicologi Ausl in centro per aiutare passanti e negozianti ad affrontare lo stress emotivo

Da modenatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di oggi, 18 maggio, su via Emilia Centro, un episodio di violenza ha causato diverse vittime. Dopo l’accaduto, il servizio di Psicologia clinica e di comunità dell’Azienda USL di Modena ha inviato un team di psicologi dell’emergenza nel centro della città. L’obiettivo è offrire sostegno alle persone presenti, tra passanti e negozianti, che potrebbero aver vissuto momenti di forte tensione o stress emotivo. Il Comune di Modena collabora con l’équipe di specialisti per gestire la situazione.

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Nel pomeriggio di oggi, 18 maggio, su via Emilia Centro, il servizio di Psicologia clinica e di comunità dell'Azienda USL di Modena è al lavoro con un team specializzato di psicologi dell'emergenza, in collaborazione con il Comune di Modena, per offrire supporto alle persone coinvolte. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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