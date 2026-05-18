Strage in via Emilia psicologi Ausl in centro per aiutare passanti e negozianti ad affrontare lo stress emotivo

Nel pomeriggio di oggi, 18 maggio, su via Emilia Centro, un episodio di violenza ha causato diverse vittime. Dopo l’accaduto, il servizio di Psicologia clinica e di comunità dell’Azienda USL di Modena ha inviato un team di psicologi dell’emergenza nel centro della città. L’obiettivo è offrire sostegno alle persone presenti, tra passanti e negozianti, che potrebbero aver vissuto momenti di forte tensione o stress emotivo. Il Comune di Modena collabora con l’équipe di specialisti per gestire la situazione.

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