L'autore della strage di Modena è stato identificato come un uomo di nazionalità marocchina. Le autorità hanno confermato che si tratta di un disoccupato di 31 anni senza precedenti penali. La polizia ha effettuato diverse perquisizioni nella sua abitazione e ha sequestrato dispositivi elettronici. Finora, non sono stati trovati elementi che suggeriscano un collegamento con gruppi terroristici o altre organizzazioni. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le motivazioni e i dettagli dell’episodio.

Ci vogliono far credere che il marocchino autore della strage di Modena sia un povero disadattato, un disoccupato che all’improvviso una mente persa nei meandri della malattia mentale ha spinto a compiere un gesto folle. Quasi che lo squilibrio psichico sia qualche cosa di consolatorio, rispetto alla scoperta che, pure in Italia, ci siano lupi solitari in grado di compiere atti terroristici alla guida di una semplice autovettura. Non conosco i profili psichiatrici degli attentatori che hanno colpito in Spagna, Francia, Germania, Belgio, Gran Bretagna e Svezia. Ma spesso, leggendo i resoconti delle indagini, mi sono imbattuto in figure che lamentavano una scarsa integrazione e un disagio. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Strage di Modena, ecco perché dare del matto all’autore è troppo comodo

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