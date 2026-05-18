Storie Nere è la raccolta perfetta per conoscere il talento di Alfonso Font
Un grande autore europeo sta per giungere nei nostri lidi in una raccolta imperdibile. Per la prima volta in edizione integrale nel nostro Paese, arriva dal 29 maggio in libreria e fumetteria STORIE NERE, una delle grandi creazioni nella bibliografia di Alfonso Font, tra i maggiori autori di sempre del fumetto iberico. Storie nere -©Sergio Bonelli Editori Pubblicati originariamente sulle riviste spagnole Creepy e Cimoc nei primi anni ‘80, i racconti presenti in questo volume, nato dalla collaborazione tra Sergio Bonelli Editore e Nona Arte, hanno la caratteristica di essere tanto spaventosi quanto divertenti. Alfonso Font con questa opera unisce fantascienza, avventura, umorismo e critica sociale, mettendo a nudo gli aspetti più oscuri della natura umana. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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