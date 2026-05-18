Un grande autore europeo sta per giungere nei nostri lidi in una raccolta imperdibile. Per la prima volta in edizione integrale nel nostro Paese, arriva dal 29 maggio in libreria e fumetteria STORIE NERE, una delle grandi creazioni nella bibliografia di Alfonso Font, tra i maggiori autori di sempre del fumetto iberico. Storie nere -©Sergio Bonelli Editori Pubblicati originariamente sulle riviste spagnole Creepy e Cimoc nei primi anni ‘80, i racconti presenti in questo volume, nato dalla collaborazione tra Sergio Bonelli Editore e Nona Arte, hanno la caratteristica di essere tanto spaventosi quanto divertenti. Alfonso Font con questa opera unisce fantascienza, avventura, umorismo e critica sociale, mettendo a nudo gli aspetti più oscuri della natura umana. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Storie Nere è la raccolta perfetta per conoscere il talento di Alfonso Font

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