Storia ed economia della superstizione

In questo testo si esplora il rapporto tra credenze superstitiose e il loro impatto sul valore economico di beni e mercati. Si analizza come numeri e date, considerati privi di valore intrinseco, possano comunque influenzare prezzi immobiliari e le dinamiche di mercato. La riflessione si concentra sulla presenza di credenze e pratiche superstiziose, senza tralasciare il loro effetto concreto sulle transazioni e sui comportamenti economici. La discussione mette in luce l’importanza di capire quanto le superstizioni possano incidere sui processi di valutazione e decisione.

di Annamaria Spina Quanto costa, davvero, ciò che non esiste? Se un numero non è intrinseco, perché può modificare il prezzo di un immobile? Se un giorno è identico a un altro, perché può alterare il comportamento di un mercato? Queste non sono domande marginali. Sono crepe dentro l’idea stessa di razionalità. Ed è proprio in queste crepe che, da secoli, si muove una forza potente.la superstizione. Nel mondo antico, le decisioni economiche, i raccolti, i commerci e perfino le guerre non erano mai separati dai sistemi simbolici. Nell’Impero romano, ad esempio, nessuna impresa militare o politica rilevante veniva intrapresa senza consultare gli auspici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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The Spiritual Economy of Ritual and Truth | Mahatma Phules Fight Against Superstition

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