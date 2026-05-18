Stop definitivo alla carta d’identità cartacea | sono ancora 8.500 i cittadini che devono cambiarla

Dal 3 agosto entra in vigore la fine definitiva delle carte d’identità in formato cartaceo. Nonostante alcune di esse mostrino ancora una data di scadenza futura, queste non saranno più considerate valide. Attualmente, circa 8.500 cittadini devono ancora procedere con il rinnovo o la sostituzione del documento. La decisione di eliminare il formato cartaceo riguarda tutte le carte rilasciate prima di questa data, sostituite progressivamente con i moduli elettronici.

A partire dal 3 agosto le carte d’identità cartacee perderanno definitivamente validità, anche se riportano una scadenza successiva. È quanto ribadito dal ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – direzione centrale per i Servizi demografici con la circolare n. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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