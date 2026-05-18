Stop alle sanzioni sul petrolio dell’Iran e riapertura di Hormuz i media di Teheran sul nuovo piano di pace con Trump – La diretta

Dopo quasi tre mesi dall'inizio della Guerra del Golfo tra Stati Uniti, Israele e Iran, il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato su una piattaforma social una mappa con frecce rivolte verso l'Iran. Nel frattempo, i media di Teheran riportano di un nuovo piano di pace con l’amministrazione americana che prevede la sospensione delle sanzioni sul petrolio e la riapertura dello stretto di Hormuz. La situazione rimane tesa e al centro di molte analisi internazionali.

Nell’ottantesimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha condiviso su Truth una mappa con frecce che puntano verso l’Iran. Il presidente ha anche visto i suoi consiglieri per la sicurezza subito dopo il ritorno dalla Cina. Intanto, Israele fa sapere che alcune armi Usa provenienti dalla Germania sono arrivate nel paese in vista di una possibile ripresa degli attacchi. E il prezzo del gas torna a salire. Nella nuova bozza di accordo inviata dall’Iran agli Stati Uniti tramite il Pakistan, Teheran ha chiesto una nuova tregua articolata in più fasi. Lo rivelano al Arabiya e al Hadath, che hanno avuto accesso alla bozza. 🔗 Leggi su Open.online

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Körfez'de büyük hesaplama: ran, BAE ve Suudi Arabistan savaacak m

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