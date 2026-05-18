Stop ai trasporti per lo sciopero la situazione a Napoli | orari e fasce di garanzia

Da napolitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, i cittadini si sono trovati a fare i conti con uno sciopero generale di 24 ore proclamato dall'organizzazione sindacale Usb, che ha portato a sospensioni e variazioni nel servizio di trasporto pubblico locale. L'interruzione ha interessato le diverse fasce orarie previste, causando disagi per chi si spostava in città. Le fasce di garanzia sono state rispettate, ma le corse hanno subito ritardi e cancellazioni. La situazione ha influito sulla mobilità quotidiana di molti utenti.

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Inizio di settimana complicato per gli utenti del trasporto pubblico locale a Napoli a causa dello sciopero generale di 24 ore proclamato dall'organizzazione sindacale Usb.L’eventuale interruzione del servizio, rende noto Anm, verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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