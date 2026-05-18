Stop ai trasporti per lo sciopero la situazione a Napoli | orari e fasce di garanzia

A Napoli, i cittadini si sono trovati a fare i conti con uno sciopero generale di 24 ore proclamato dall'organizzazione sindacale Usb, che ha portato a sospensioni e variazioni nel servizio di trasporto pubblico locale. L'interruzione ha interessato le diverse fasce orarie previste, causando disagi per chi si spostava in città. Le fasce di garanzia sono state rispettate, ma le corse hanno subito ritardi e cancellazioni. La situazione ha influito sulla mobilità quotidiana di molti utenti.

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