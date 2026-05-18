Sto subendo pressioni per un matrimonio | l' sos via social di una 18enne raccolto da una negoziante che l' aiuta a ' salvarsi'
Dopo aver pubblicato un messaggio su Facebook in cui dichiarava di avere paura, una ragazza di 18 anni di origine africana ha attirato l’attenzione di una commerciante locale, che ha deciso di intervenire. La giovane aveva scritto di essere sotto pressione per un matrimonio e di sentirsi in pericolo. La negoziante ha risposto immediatamente, offrendo supporto e contatti utili. La pubblicazione risale a circa dieci giorni fa, e il messaggio è stato condiviso da altri utenti della piattaforma social.
FALCONARA MARITTIMA – Un grido d’allarme social, e la pronta risposta: “Non sei sola, ci sono io”. La vicenda risale a dieci giorni fa, quando la sera del 7 maggio scorso una 18enne africana ha affidato il suo personale Sos alla pagina Facebook "La sai l'ultima a Falconara", scrivendo: “Ho paura. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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