Sto subendo pressioni per un matrimonio | l' sos via social di una 18enne raccolto da una negoziante che l' aiuta a ' salvarsi'

Dopo aver pubblicato un messaggio su Facebook in cui dichiarava di avere paura, una ragazza di 18 anni di origine africana ha attirato l’attenzione di una commerciante locale, che ha deciso di intervenire. La giovane aveva scritto di essere sotto pressione per un matrimonio e di sentirsi in pericolo. La negoziante ha risposto immediatamente, offrendo supporto e contatti utili. La pubblicazione risale a circa dieci giorni fa, e il messaggio è stato condiviso da altri utenti della piattaforma social.

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