Stipendio docenti e ATA cedolino è on line Sul conto venerdì 22 maggio

Da orizzontescuola.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da venerdì 22 maggio è possibile consultare online il cedolino dello stipendio di maggio per il personale docente e ATA con contratti a tempo indeterminato e determinato fino al 31 agosto o al 30 giugno 2026. La visualizzazione riguarda i dipendenti che hanno ricevuto lo stipendio e i relativi dettagli sul pagamento. La piattaforma online permette di accedere facilmente ai cedolini, che sono disponibili in forma digitale e pronti per essere consultati sul conto corrente.

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Visibile il cedolino di maggio per il personale docente e ATA con contratto a tempo indeterminato e determinato fino al 31 agosto o 30 giugno 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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