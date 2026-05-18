La stevia è un nuovo edulcorante che sta entrando nel mercato, offrendo un’alternativa allo zucchero senza calorie. Sebbene sia arrivata di recente nel nostro paese, le sue foglie sono utilizzate da secoli nel Sudamerica, dove vengono impiegate per dolcificare il mate e come rimedio naturale. La sua introduzione ha suscitato interesse tra chi cerca un modo per ridurre l’assunzione di zuccheri, grazie alle sue proprietà dolcificanti naturali.

Forse l’avete intravista al supermercato nello scaffale dei dolcificanti. È la stevia, l’ultima nata della famiglia degli edulcoranti alternativi allo zucchero. Ultima nata, attenzione, per i nostri occhi occidentali, perché la stevia è nata come dolcificante, lontano da noi, ancor prima degli edulcoranti alternativi allo zucchero fatti in laboratorio, essendo. una vera e propria pianta! Ciò che vediamo nello scaffale del supermercato è arrivato da poco in Italia e comunque non è l’intera pianta, ma un estratto. Conosciamo la stevia per gradi. La stevia porta il nome botanico di Stevia rebaudiana ed è una pianta angiosperma (sono le piante... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Stevia, l’ultima arrivata tra gli edulcoranti. L’alternativa allo zucchero dolce e non calorica

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