Steve Haines diventa cittadino onorario di Valmadrera

Da leccotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio comunale di Valmadrera si riunirà giovedì 22 maggio in una seduta straordinaria per conferire la cittadinanza onoraria a Steve Haines. Si tratta del riconoscimento più alto che un comune italiano può attribuire a una persona non nata sotto quella bandiera. La seduta si svolgerà in presenza dei membri dell’assemblea comunale e prevede la deliberazione ufficiale di tale riconoscimento. La decisione è stata comunicata attraverso un avviso pubblico pubblicato sul sito del comune.

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Giovedì 22 maggio il consiglio comunale di Valmadrera si riunirà in seduta straordinaria per conferire la cittadinanza onoraria a Steve Haines: il riconoscimento più alto che un comune italiano possa tributare a chi non è nato sotto quella bandiera.La proposta è arrivata dal sindaco Cesare. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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