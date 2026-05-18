A pochi giorni dall’inizio della stagione estiva, i costi per una vacanza in zona versiliese si fanno sentire, con spese complessive che raggiungono i 400 euro in due giorni. Tra benzina, parcheggio e pasti, le spese si accumulano rapidamente, mentre il prezzo dell’ombrellone rimane stabile o in leggero aumento. La differenza rispetto alle estati passate riguarda soprattutto le voci di spesa legate alle attività quotidiane, che incidono notevolmente sul budget complessivo di chi sceglie questa meta.

Versilia, 18 maggio 2026 - L’ombrellone aumenta poco o resta stabile, ma il vero salasso dell’estate 2026 rischia di essere tutto il resto. Benzina, autostrada, parcheggi e ristorazione fanno lievitare il costo di una giornata al mare in Toscana, tanto che per una famiglia composta da due adulti e due figli un weekend sulla costa può facilmente superare i 350-400 euro. A fotografare la situazione sono i primi listini stagionali degli stabilimenti balneari toscani e degli operatori del settore, che parlano di una stagione partita bene ma piena di incognite legate all’inflazione e ai rincari energetici. I prezzi degli stabilimenti. Sulle spiagge toscane i prezzi degli stabilimenti, almeno per il servizio base, restano in linea con il 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stessa spiaggia, ma a caro prezzo. Un salasso tra benzina, parcheggio e cene: per due giorni servono 400 euro

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