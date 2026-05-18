STEP FuturAbility District festeggia 4 anni | weekend gratuito tra AI laboratori e futuro digitale
Un evento speciale si svolgerà nel fine settimana a Milano, con ingresso gratuito, per celebrare il quarto anniversario di uno spazio dedicato alle tecnologie e al futuro digitale. L’area si trova in Piazza Olivetti e si prepara ad accogliere visitatori di tutte le età sabato 23 e domenica 24 maggio, con un’apertura dalle 10 del mattino. Durante il weekend saranno organizzate attività legate all’intelligenza artificiale, laboratori e approfondimenti sul mondo digitale.
Uno speciale weekend a ingresso gratuito per festeggiare il suo quarto compleanno: STEP FuturAbility District, l'iconico spazio tecnologico e divulgativo sul futuro in Piazza Olivetti 1 a Milano, accoglierà il pubblico sabato 23 e domenica 24 maggio con un’apertura straordinaria dalle 10.00 alle. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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