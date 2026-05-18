STEP FuturAbility District festeggia 4 anni | weekend gratuito tra AI laboratori e futuro digitale

Un evento speciale si svolgerà nel fine settimana a Milano, con ingresso gratuito, per celebrare il quarto anniversario di uno spazio dedicato alle tecnologie e al futuro digitale. L’area si trova in Piazza Olivetti e si prepara ad accogliere visitatori di tutte le età sabato 23 e domenica 24 maggio, con un’apertura dalle 10 del mattino. Durante il weekend saranno organizzate attività legate all’intelligenza artificiale, laboratori e approfondimenti sul mondo digitale.

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