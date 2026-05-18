Stellantis ha comunicato di aver avviato una collaborazione con Accenture e Nvidia per integrare l’intelligenza artificiale nelle sue fabbriche. L’obiettivo è di utilizzare tecnologie di digital twin, ovvero repliche digitali dei processi produttivi, all’interno della rete manifatturiera globale dell’azienda. La partnership prevede l’applicazione di soluzioni di intelligenza artificiale per migliorare l’efficienza e l’innovazione nei processi di produzione. Nessun dettaglio sui tempi o sui risultati attesi è stato ancora reso pubblico.

Stellantis ha annunciato l’intenzione di avviare una partnership strategica con Accenture per accelerare l’utilizzo di funzionalità di digital twin abilitate dall’ intelligenza artificiale, sfruttando le tecnologie Nvidia, all’interno della propria rete produttiva globale. Questa iniziativa conferma l’impegno dell’azienda nel trasformare le proprie attività industriali facendo leva su tecnologie basate sui dati. Il progetto unisce l’esperienza industriale di Stellantis, le competenze di Accenture nell’ambito della physical AI e della manifattura digitale, e le tecnologie di accelerated computing e le librerie omniverse di Nvidia. L’obiettivo è esplorare lo sviluppo di ambienti manifatturieri virtuali di nuova generazione, alimentati da dati in tempo reale e intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Stellantis, partnership con Accenture e Nvidia per portare l’IA nelle fabbriche

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