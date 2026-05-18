Stefano Azzi racconta il Mondiale di Dazn | Sarà un evento speciale
Stefano Azzi, amministratore delegato di Dazn Italia, ha parlato delle novità previste per la copertura del Mondiale 2026, che sarà trasmesso da Dazn in tutte le 104 partite. Ha spiegato che, nonostante l’assenza della nazionale italiana, l’azienda ha messo a punto diverse iniziative per migliorare l’esperienza degli spettatori durante l’evento. Azzi ha anche commentato che il torneo si svolgerà in più paesi e che questa distribuzione rappresenta un elemento di novità rispetto alle edizioni precedenti.
Il Ceo di Dazn Italia, Stefano Azzi, racconta tutte le novità legate a questo Mondiale 2026, che sarà raccontato da Dazn in tutte le sue 104 partite: “Siamo rammaricati dall’assenza dell’Italia, ma Dazn ha preparato tante novità per far vivere alla gente la miglior esperienza per questo Mondiale”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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