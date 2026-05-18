Stefano Azzi racconta il Mondiale di Dazn | Sarà un evento speciale

Stefano Azzi, amministratore delegato di Dazn Italia, ha parlato delle novità previste per la copertura del Mondiale 2026, che sarà trasmesso da Dazn in tutte le 104 partite. Ha spiegato che, nonostante l’assenza della nazionale italiana, l’azienda ha messo a punto diverse iniziative per migliorare l’esperienza degli spettatori durante l’evento. Azzi ha anche commentato che il torneo si svolgerà in più paesi e che questa distribuzione rappresenta un elemento di novità rispetto alle edizioni precedenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui